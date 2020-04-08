2020-04-08T04:25:42+03:00
Дом. Семья

«Растирали и отогревали больше часа»: в Красноярске семья спасла переплывавшую Енисей беременную косулю

На последних метрах заплыва косуля настолько промерзла, что решила сдаться [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Спасение беременной косули Фото: стопкадр с видеоСпасение беременной косули Фото: стопкадр с видео
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- Смотри, какой олененок! Настоящий! - маленькая девочка в розовой шапке показывает папе на косулю, которая переплывает Енисей в районе Удачного в Красноярске. Произошло все несколько дней назад, когда семья красноярцев гуляла по берегу.

Спасение беременной косули.Видео: соцсети

Из воды торчала только голова животного. Переплыть косуле пришлось не меньше 20 метров. А Енисей сейчас ледяной. Животное плыло из последних сил. И вот, когда до берега оставалось чуть больше метра, косуля сдалась - просто легла на воду, едва перебирая ногами.

Когда животное оказалось на берегу, выяснилось, что это не самец, а самочка. К тому же еще и беременная. Она без сил упала на берег и совершенно не могла встать. Промерзла настолько, что начались судороги. При другой ситуации, завидев людей, бросилась бы наутек. А тут, когда к ней подошли папа с дочкой, даже не попыталась спастись.

Люди обсушили ее полотенцем и начали растирать. Больше часа длилась спасательная операция - все это время косулю отогревали. Спустя время косуля отогрелась на солнышке и сама ушла в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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