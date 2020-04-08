В Красноярске на Калинина ночью полыхнула подстанция

8 Апр 2020 2020-04-08T03:39:38+03:00

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В Красноярске на одной из подстанций в ночь на среду, 8 апреля, случился пожар. Произошло все на Калинина, в районе ЖК «Глобус». Жители близлежащих домов сняли на видео хлопок и последовавший за ним сноп искр. Видео попало в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771637" frameborder="0"></iframe> Пожар на Калинина.Видео: ЧП-Красноярск

В службе «005» пояснили, что, несмотря на пожар, перебоев в электроснабжении не было и жалоб от людей на отсутствие электроэнергии по этой причине также. На виде тем не менее видно, что полыхнула подстанция.

Красноярцы в соцсетях шутят, что подстанция не выдержала, потому что слишком сильно увеличилась нагрузка на сет - якобы сидящие дома на самоизоляции горожане только и знают, что гаджеты подзаряжать. Как бы то ни было, к счастью, ЧП на подстанции, по-видимому, действительно обошлось относительно без последствий. Жители Калинина сообщают, что электричество в их районе есть. В сводке КГКУ «Спасатель» авария не числится.

ИСТОЧНИК KP.RU