2020-04-08T03:39:38+03:00
Происшествия

В Красноярске на Калинина ночью полыхнула подстанция

Очевидцы утверждают, что пожару предшествовал хлопок [видео]
Анна СНЕГИРЕВА
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Ночью на Калинина жители сняли на видео хлопок на подстанцииНочью на Калинина жители сняли на видео хлопок на подстанцииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске на одной из подстанций в ночь на среду, 8 апреля, случился пожар. Произошло все на Калинина, в районе ЖК «Глобус». Жители близлежащих домов сняли на видео хлопок и последовавший за ним сноп искр. Видео попало в соцсети.

Пожар на Калинина.Видео: ЧП-Красноярск

В службе «005» пояснили, что, несмотря на пожар, перебоев в электроснабжении не было и жалоб от людей на отсутствие электроэнергии по этой причине также. На виде тем не менее видно, что полыхнула подстанция.

Красноярцы в соцсетях шутят, что подстанция не выдержала, потому что слишком сильно увеличилась нагрузка на сет - якобы сидящие дома на самоизоляции горожане только и знают, что гаджеты подзаряжать. Как бы то ни было, к счастью, ЧП на подстанции, по-видимому, действительно обошлось относительно без последствий. Жители Калинина сообщают, что электричество в их районе есть. В сводке КГКУ «Спасатель» авария не числится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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