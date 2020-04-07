Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги до конца года
Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт. Мораторий продлится до конца 2020 года.
- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.
Малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят их на полгода, пишет kp.ru.
Однако это не значит, что раз правительство пошло навстречу гражданам, они могут расслабиться и не платить за коммунальные услуги совсем. Когда мораторий закончится, поставщики услуг спросят за потребленное гражданами тепло и воду по полной. И рассчитаться по долгам придется однозначно.
ИСТОЧНИК KP.RU