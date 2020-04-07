7 Апр 2020 2020-04-07T16:59:48+03:00

Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги до конца года Фото: Мария ЛЕНЦ

Но это не значит, что долги нужно копить

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Россиянам не будут отключать коммунальные услуги за долги, перестанут начислять пени за просрочку платежей, в том числе за капремонт. Мораторий продлится до конца 2020 года.

- Для всех жителей нашей страны, независимо от их доходов, мы введем временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги - газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов, - сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в понедельник.

Малообеспеченным семьям не придется переоформлять субсидии на жилье. Тем, у кого срок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года, автоматически продлят их на полгода, пишет kp.ru.

Однако это не значит, что раз правительство пошло навстречу гражданам, они могут расслабиться и не платить за коммунальные услуги совсем. Когда мораторий закончится, поставщики услуг спросят за потребленное гражданами тепло и воду по полной. И рассчитаться по долгам придется однозначно.

ИСТОЧНИК KP.RU