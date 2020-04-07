Генштаб армии: весенний призыв не отменяется, новобранцы пройдут 14-дневный карантин

7 Апр 2020 2020-04-07T16:13:09+03:00

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В конце марта многие задавались вопросом: а состоится ли весенний призыв в условиях пандемии коронавируса? Особенно волновались те, кому пришла повестка. Попытки что-либо прояснить в военкоматах ни к чему не приводили. К тому же сотрудников военкоматов перевели на удаленный режим работы. В общем, чего ждать?

Чтобы прояснить ситуацию, «КП» обратилась в Генштаб. Там ответили, что военные комиссариаты продолжают ритмично работать. Уточнение необходимых учетных данных о призывнике проводится «в дистанционном режиме» - по телефону или по электронной почте (номера телефонов, а также адрес почты новобранцев у военкоматчиков есть, - они отражены в военно-учетных документах). Таким образом молодым людям не придется толпиться в коридорах.

- Главная задача – не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди призывников и военнослужащих. С этой целью призывные и сборные пункты заранее обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами, - заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

По приказу министра обороны новобранцев по воинским частям будут отправлять не ранее 20 мая. Перед тем, как они попадут в свои части, парни пройдут 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU