Премьер Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов к адекватности

7 Апр 2020 2020-04-07T15:18:02+03:00

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Премьер-министр Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов к адекватности. Он раскритиковал некоторых за попытку закрыть административные границы. И напомнил, что президент страны дал им дополнительные полномочия лишь для того, чтобы они разработали оптимальный ограничительный режим внутри территорий. Так что не стоит «путать региональные полномочия с федеральными», сообщает kp.ru.

Также Мишустин сообщил, что с понедельника за россиянами, оставшимися за границей, вновь будут отправлять самолеты:

- Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой.

По словам премьера, было много случаев, когда россияне подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Самолеты летели домой пустыми, а кому нужно было, не смогли на них попасть. Информация о рейсах будет публиковаться на портале стопкоронавирус.рф.

Тем, кто застрял за границей, помогут материально, перечислят деньги на оплату жилья. На эти цели правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU