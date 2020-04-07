2020-04-07T15:01:28+03:00
Общество

В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещей

Количество мест обработки увеличилось
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещейВ мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В мэрии Красноярска рассказали, как будут в этом году обрабатывать территории от клещей. В спальных микрорайонах города за бюджетные средства обработают 67 участков общей площадью 445 гектаров. Традиционно – Татышев-парк, Академгородок, окрестности Солнечного, Ветлужанка, возле зоопарка «Роев ручей», Торгашинский хребет, возле фанпарка «Бобровый лог» и входов на «Столбы». К прошлогодним добавились участки в микрорайоне Ботаническом, поселке Кразовском и деревне Бадалык.

Необходимость проведения акарицидной обработки в таких объемах выявили сотрудники Роспотребнадзора. Именно они определяют, в каких местах города обязательно нужно проводить подобную профилактику. Подрядчику работ нужно будет: очистить территорию от мусора и листвы, скосить траву при необходимости. И только после этого провести санитарную обработку от клещей специальными препаратами и в сухую погоду. После первой обработки результаты проверят и при необходимости через пару недель обработку нужно будет повторить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Генштаб армии: весенний призыв не отменяется, новобранцы пройдут 14-дневный карантин
В Красноярске оштрафовали 242 нарушителя режима самоизоляции
Премьер Михаил Мишустин призвал губернаторов регионов к адекватности
В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещей
В Красноярске верующие вышли на богослужение, несмотря на режим самоизоляции
В Красноярске приставы остановили работу опасного завода
В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб
Клиент ВТБ стал двухмиллионным обладателем ИИС в России
По распоряжению губернатора 40 красноярцев спецрейсом привезли домой из новосибирского обсерватора
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Певица Надежда Бабкина в коме: у нее тяжелая форма пневмонии
ВТБ принял более 700 заявок на кредитные каникулы в рамках нового закона
Коронавирус в Красноярске: 20-я больница перепрофилировала целый корпус для приема пациентов с внебольничной пневмонией
В Туве ребенок упал в казан с горячим маслом
С жительницы Красноярска сняли порчу за полмиллиона рублей
За неделю на территории «Столбов» оштрафовали 9 туристов-нарушителей
Комплектование детских садов в Красноярске переносится на конец апреля
В Хакасии на строительной площадке погиб рабочий
В Красноярском крае полицейские изъяли у наркомана большее килограмма конопли
Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания
Красноярцам подсказали, как искать информацию об участнике Великой Отечественной войны
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса
Красноярцев, прилетевших из Таиланда, уже сегодня заберут из обсервационного центра в Новосибирске