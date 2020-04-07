В мэрии Красноярска рассказали, как будут обрабатывать территории от клещей
В мэрии Красноярска рассказали, как будут в этом году обрабатывать территории от клещей. В спальных микрорайонах города за бюджетные средства обработают 67 участков общей площадью 445 гектаров. Традиционно – Татышев-парк, Академгородок, окрестности Солнечного, Ветлужанка, возле зоопарка «Роев ручей», Торгашинский хребет, возле фанпарка «Бобровый лог» и входов на «Столбы». К прошлогодним добавились участки в микрорайоне Ботаническом, поселке Кразовском и деревне Бадалык.
Необходимость проведения акарицидной обработки в таких объемах выявили сотрудники Роспотребнадзора. Именно они определяют, в каких местах города обязательно нужно проводить подобную профилактику. Подрядчику работ нужно будет: очистить территорию от мусора и листвы, скосить траву при необходимости. И только после этого провести санитарную обработку от клещей специальными препаратами и в сухую погоду. После первой обработки результаты проверят и при необходимости через пару недель обработку нужно будет повторить.
ИСТОЧНИК KP.RU