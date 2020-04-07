В Красноярске верующие вышли на богослужение, несмотря на режим самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T13:52:47+03:00

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В Красноярске сегодня, 7 апреля, прошло торжественное богослужение в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. На мероприятие пришло несколько десятков верующих. Вместе со священнослужителями они прошли вокруг Благовещенского монастыря. «Как так? А введенный в городе режим самоизоляции?» - комментируют видео с шествием в социальных сетях.

В пресс-службе Красноярской епархии рассказали «ТВК Красноярск», что мероприятие было согласовано с властями, а сотрудники полиции обеспечивали безопасность верующих. Для шествия перекрывали движение по двум полосам улиц Ленина и Мира, этого было достаточно, ведь сегодня здесь присутствовали всего около 50 человек, тогда как обычно - в 10 раз больше. К тому же само шествие провели в ускоренном режиме, хватило 7 минут. В основном верующие соблюдали положенные ограничения.

Руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов добавил, что во всех храмах проводят санитарную обработку, а в некоторых храмах даже появилась разметка, которая показывает дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU