В Красноярске приставы остановили работу опасного завода

7 Апр 2020 2020-04-07T13:12:46+03:00

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В Красноярске приставы приостановили работу опасного завода. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе судебных приставов, речь идет о предприятии под названием «Енисейский металлургический завод», а располагается он на территории Красноярского металлургического завода (КраМЗа).

Какие конкретно нарушения были замечены на предприятии и кем, приставы не уточняют. Формулировка такая: по решению суда. Видимо, руководство ЕМЗ не торопится исполнять его, поэтому за дело взялись приставы. Сработали быстро: просто отключили электропитание, после чего продолжать работу в цехах стало невозможно.

Добавим, что ЕМЗ производит сталь различных марок, сплавы и готовые стальные детали. В цехах имеется собственный парк литейного, кузнечно-прессового, термического и вспомогательного оборудования. Все опечатано, за сохранностью имущества установлен контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU