2020-04-07T12:56:57+03:00
Происшествия

В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб

В момент, когда нагрянула полиция, там вовсю кипела жизнь [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб. Стоп-кадр видеоВ Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб. Стоп-кадр видео
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В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, когда туда нагрянули оперативники, в зале вовсю кипела жизнь: посетители курили, выпивали и просаживали под музыку свои деньги на игровых компьютерах. Причем на вопросы людей в форме «много ли выиграл» грустно отвечали, что ничего.

В Норильске полицейские закрыли подпольный клуб. Видео МВД.

Сам клуб располагался в жилом доме на улице Богдана Хмельницкого. Владельца заведения, 52-летнего местного жителя, задержали. У него изъяли всю аппаратуру: 10 игровых аппаратов, 17 системных блоков, 17 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, 6 видеокамер с регистратором, а также более 65 тысяч рублей наличными.

Оборудование направили на экспертизу, там подтвердили, что оно предназначается для азартных игр. Все материалы, которые собрали сотрудники ОЭБиПК норильской полиции, были переданы в краевой следственный комитет, там возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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