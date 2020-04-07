7 Апр 2020 2020-04-07T12:56:57+03:00

В момент, когда нагрянула полиция, там вовсю кипела жизнь [видео]

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В Норильске полицейские прикрыли подпольный игорный клуб. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, когда туда нагрянули оперативники, в зале вовсю кипела жизнь: посетители курили, выпивали и просаживали под музыку свои деньги на игровых компьютерах. Причем на вопросы людей в форме «много ли выиграл» грустно отвечали, что ничего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771485" frameborder="0"></iframe> В Норильске полицейские закрыли подпольный клуб. Видео МВД.

Сам клуб располагался в жилом доме на улице Богдана Хмельницкого. Владельца заведения, 52-летнего местного жителя, задержали. У него изъяли всю аппаратуру: 10 игровых аппаратов, 17 системных блоков, 17 мониторов, компьютер администратора, сетевой роутер, 6 видеокамер с регистратором, а также более 65 тысяч рублей наличными.

Оборудование направили на экспертизу, там подтвердили, что оно предназначается для азартных игр. Все материалы, которые собрали сотрудники ОЭБиПК норильской полиции, были переданы в краевой следственный комитет, там возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU