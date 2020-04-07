Под Красноярском готовят площадку для строительства инфекционного модуля
В Ачинске готовят площадку для строительства инфекционного модуля. Будущий корпус рассчитан на 30 коек. Накануне специалисты приступили к обустройству стройплощадки. По планам, туда будут изолироваться пациенты на случай, если ситуация с коронавирусом ухудшится, сообщает региональное министерство здравоохранения.
Второй такой модульный центр будет построен в Богучанах. Такое решение было принято по результатам встречи губернатора края Александра Усса и промышленника Олега Дерипаски, на ней они обсуждали совместные меры по борьбе с коронавирусом и помощи жителям края в условиях распространения инфекции.
По данным на утро сегодня, 7 апреля, в крае официально зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Еще 4 – под подозрением. 5 человек уже выписаны домой, остальные 27 человек находятся в БСМП и получают лечение, их состояние легкой и средней степени тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU