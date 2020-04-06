В Красноярске отменили остановку общественного транспорта из-за коронавируса
В связи с введением в Красноярске режима самоизоляции и закрытии всех общественных пространств изменилось очень многое. В частности, оказалась невостребованной остановка «Филармония». Здесь выходили люди, приехавшие на концерты или на прогулку на остров Татышев. Поскольку эти места закрыты для посещения и для прогулок, пассажиров здесь н е стало. По этой причине остановку временно исключили из маршрутов, проходящих по ул. Белинского.
Напомним, это автобусы №№ 9, 12, 49, 50, 51, 53, 63, 65, 71, 77, 81, 83, 87, 91, 98, 99, а также троллейбус №7. Городской транспорт не будет останавливаться на «Филармонии» с 7 апреля.
Также увеличен интервал движения и сокращено время работы общественного транспорта Красноярска - пассажиров стало мало, автобусы и троллейбусы ходят почти пустые.
Еще одно нововведение на дорогах Красноярска - разрешение пользоваться полосой, выделенной для общественного транспорта. Поскольку режим самоизоляции продлен до 30 апреля, дни считаются нерабочими и ограничений движения по выделенке не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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