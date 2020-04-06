2020-04-06T15:47:15+03:00
Общество

Красноярцы помогли установить личность мужчины, найденного без сознания

Репосты в социальных сетях сделали свое дело
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото со страницы vk.com/poiskdeteikrasnoyarskФото со страницы vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk
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За помощью к красноярцам обратились волонтеры общественной организации «ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ - КРАСНОЯРСК. ВОЛОНТЕРЫ».

Утром 5 апреля, около 11 часов, в районе дома 282 по ул. Брянская, на проезжей части был найден мужчина без сознания. Сейчас он находится в больнице, документов при нем не было.

Всех, кто может что-то рассказать об этом человеке, волонтеры попросили позвонить по тел. 89509966066 (круглосуточно).

И буквально через несколько часов личность мужчины и его адрес удалось установить. У него есть сестра, которую просят откликнуться. О беде, случившейся с братом, она пока не знает.

Напомним, эта общественная организация помогает искать пропавших, ведет большую информационную работу среди детей, чтобы они не уходили с незнакомыми людьми. Но и сама организация нуждается в материальной помощи и участии людей. Все подробности на странице организации Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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