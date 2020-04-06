«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира

6 Апр 2020 2020-04-06T15:59:17+03:00

Задача кондуктора - взять плату за проезд. А не проверять документы у пассажиров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

Кондуктор междугороднего автобуса №119 «Железногорск – Сосновоборск» устроила скандал из-за отказа пассажира предъявлять ей удостоверяющие личность документы и некую справку, об этом сообщает ТВК.

Причем, все пассажиры безропотно показывали документы, а один отказался. И включил видеозапись во время разговора с кондуктором. Общение довольно быстро перешло в перепалку.

В частности, кондуктор заявила: «Вы ко мне домой пришли, зачем я вам фамилию буду говорить? Я здесь хозяйка! Вы к себе домой кого попало пускаете?».

Пассажир удивился: «Не к вам домой, я в общественном транспорте».

Вскоре обе стороны перешли на «ты» и нецензурную брань. Причем, кондуктор взяла у мужчины деньги на проезд и не давала ему билет.

Напомним, проверять документы у граждан в общественных местах могут только сотрудники правоохранительных органов. Причем, они обязаны представиться и по требованию гражданина представить свое служебное удостоверение.

«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовало документы у пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU