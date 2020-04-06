«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовал документы у пассажира
Кондуктор междугороднего автобуса №119 «Железногорск – Сосновоборск» устроила скандал из-за отказа пассажира предъявлять ей удостоверяющие личность документы и некую справку, об этом сообщает ТВК.
Причем, все пассажиры безропотно показывали документы, а один отказался. И включил видеозапись во время разговора с кондуктором. Общение довольно быстро перешло в перепалку.
В частности, кондуктор заявила: «Вы ко мне домой пришли, зачем я вам фамилию буду говорить? Я здесь хозяйка! Вы к себе домой кого попало пускаете?».
Пассажир удивился: «Не к вам домой, я в общественном транспорте».
Вскоре обе стороны перешли на «ты» и нецензурную брань. Причем, кондуктор взяла у мужчины деньги на проезд и не давала ему билет.
Напомним, проверять документы у граждан в общественных местах могут только сотрудники правоохранительных органов. Причем, они обязаны представиться и по требованию гражданина представить свое служебное удостоверение.
«Я здесь хозяйка». В Красноярске кондуктор автобуса потребовало документы у пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU
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