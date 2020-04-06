В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике
Режим самоизоляции в регионах устанавливается с учетом местных особенностей и эпидемиологической ситуации.
Сегодня Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании президиума Правительства региона сказал: «В субботу мной был подписан указ, который предполагает запуск большей части отраслей нашей экономики. Всем ответственным должностным лицам должна быть понятна общая картина и перспективы того, что мы будем делать по возобновлению деловой активности в крае».
Заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин доложил Губернатору, что в ближайшие дни ситуацию проанализируют и перечень предприятий и организаций будет дополнен по мере необходимости.
«По предварительным оценкам, примерно 40% занятых в экономике людей начнут работать с сегодняшнего дня. Это примерно 25-27 тысяч организаций края», – уточнил Сергей Верещагин.
Однако соблюдение мер безопасности остается первоочередной задачей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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