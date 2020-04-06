2020-04-06T14:57:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае во время режима самоизоляции начнут работать около 40% занятых в экономике

Перечень предприятий будет значительно расширен
Татьяна РЯБИНИНА
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Около 40% работников края вернется на рабочие места.Около 40% работников края вернется на рабочие места.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Режим самоизоляции в регионах устанавливается с учетом местных особенностей и эпидемиологической ситуации.

Сегодня Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании президиума Правительства региона сказал: «В субботу мной был подписан указ, который предполагает запуск большей части отраслей нашей экономики. Всем ответственным должностным лицам должна быть понятна общая картина и перспективы того, что мы будем делать по возобновлению деловой активности в крае».

Заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин доложил Губернатору, что в ближайшие дни ситуацию проанализируют и перечень предприятий и организаций будет дополнен по мере необходимости.

«По предварительным оценкам, примерно 40% занятых в экономике людей начнут работать с сегодняшнего дня. Это примерно 25-27 тысяч организаций края», – уточнил Сергей Верещагин.

Однако соблюдение мер безопасности остается первоочередной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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