Китай отправил гуманитарную помощь Красноярскому краю во время пандемии коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T14:32:36+03:00

Рассказываем подробности, что и почему отправила нам провинция Хэйлунцзян

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Сегодня в Красноярск поступила гуманитарная помощь из Китая: 50 000 одноразовых медицинских масок и 300 защитных костюмов. Средства индивидуальной защиты будут переданы врачам краевых медучреждений. Эта посылка пришла из провинции Хэйлунцзян, она стала первым регионом Китая, который направил гуманитарный груз в наш край.

Напомним, в январе 2020 года Красноярский край стал одним из первых субъектов Российской Федерации, который оказал поддержку провинции Хэйлунцзян, когда КНР впервые столкнулась с угрозой распространения коронавируса нового типа.

Тогда при непосредственном участии Александра Усса партнерам из Китая была направлена партия защитных масок. Теперь, когда ситуация в КНР стабилизировалась, провинция Хэйлунцзян предложила посильную помощь. Содействие в организации доставки гуманитарного груза также оказала красноярская региональная общественная организация "Китайская община".

Отметим, что эти два региона, российский и китайский, сотрудничают более 20 лет. Последнее пролонгирование соглашение между Правительством Красноярского края и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах было в марте 2019 года на Красноярском экономическом форуме.

ИСТОЧНИК KP.RU