6 Апр 2020 2020-04-06T12:12:41+03:00

Рассказываем, как можно провести время с пользой для здоровья по время пандемии коронавируса [видео]

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В министерство спорта Красноярского края подвели итоги конкурса «Мы в домике»: всем желающим предлагали снять видеоролик с демонстрацией физических упражнений, которые можно выполнить в домашних условиях. Жители края предложили более сотни креативных способов борьбы с гиподинамией. Это тренировка с баяном и шваброй, бег по лестнице, «живые» гантели – кошки и дети.

Свои варианты домашних тренировок предложили известные красноярские спортсмены.

Так, участница Олимпийских игр, призер чемпионата мира по сноуборду, посол ГТО в Красноярском крае Светлана Монахова (Болдыкова) показала комплекс упражнений, где вместо спортивного инвентаря использовала одноразовые тарелки и книги. Регбисты «Енисея-СТМ» предложили делать зарядку с баяном. Хоккеисты «Сокола» привлекли к занятиям спортом не только жен и детей, но и домашних животных. А красноярские керлингисты продемонстрировали, как можно сыграть в керлинг прямо в квартире на ковре.

Победителем конкурса стал житель Енисейска Алексей Хаванский, который в своем видеоролике показывает, как можно тренироваться, заменив спортивный инвентарь детьми. И хотя победитель уже определен, тренировки продолжаются!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="500" height="500" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/771206" frameborder="0"></iframe> Коты и дети вместо тренажеров: как красноярцы занимаются спортом во время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU