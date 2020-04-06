В Красноярском крае стартовало голосование за участников фотоконкурса «Дети, спорт и красота!»

6 Апр 2020 2020-04-06T11:18:54+03:00

Тренировка в конном клубе «Золотая Грива» в 2020 году Фото: личный архив

Кто же попадет в десятку финалистов?

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На сайте kp.ru с 6 апреля стартовало голосование в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!». Читателям «Комсомолки» предстоит выбрать, кто из наших участников станет победителем. А это будет зависеть от количества набранных до 20 апреля голосов.

Напоминаем, что в фотоконкурсе участвуют юные спортсмены из разных уголков Красноярского края. Мальчики и девочки. Большие и маленькие. У каждого свои спортивные достижения и планы на будущее.

Например, Лиза Иванова из Красноярска занимается конным спортом с 2,5 лет. Мечтает о том, чтобы у нее была конюшня с породистыми лошадьми. С января 2020 этого года регулярно тренируется на Красноярском ипподроме. Умеет ездить рысью, галопом, прыгать через препятствие высотой 1 метр. Учится конкуру, готовится к соревнованиям.

Дарина делает перевернутый шпагат во время тренировки в «СПАРТАКе» Фото: личный архив

Дарина Варфаламеева занималась художественной гимнастикой с четырех до семи лет. В составе группы девочек из пяти человек заняла второе место своей возрастной группы.

- Из-за тяжелой болезни в данное время Дарина пока не занимается, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск ее родители, а после добавили: - Но она верит, что поправится и вернется к любимой гимнастике.

Желаем Дарине скорейшего выздоровления! И удачи всемвсем нашим участникам.

Итоги голосования подведем с 21 по 24 апреля. Пять участников станут победителями в результате голосования. Еще пять победят в номинации «Выбор партнера».

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Проголосовать за участников фотоконкурса можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU