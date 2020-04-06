В Красноярске задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек

6 Апр 2020 2020-04-06T09:59:35+03:00

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30 марта в одной из квартир дома №103 по улице Щорса нашли обнаружены тела трех человек – 77-летнего мужчины, его 47-летней дочери и 9-летней внучки. У всех – ножевые раны. Погибших нашла родственница, пришедшая в гости.

Сотрудники полиции проверили более 250 человек. И им удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 32-летний житель соседней квартиры. Как он рассказал сотрудникам уголовного розыска, в тот день был пьян. В итоге убиты три человека, в числе которых – ребенок.

Следственным комитетом ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания МУ МВД России «Красноярское».

ИСТОЧНИК KP.RU