График работы детских садов в Красноярске с 6 по 30 апреля 2020: начали работать дежурные группы

6 Апр 2020 2020-04-06T09:25:01+03:00

Детские сады начнут работать с 8 апреля. Но примут туда не всех. Фото: Мария ЛЕНЦ

Куда обращаться, и кому можно вернуться в привычный режим? Рассказываем, как будут работать детские сады в Красноярске

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Во время режима самоизоляции многие продолжают работать, и с кем в таких случаях оставлять маленького ребенка? Особенно сложная ситуация в неполных семьях. Работающая мама – единственная кормилица и она же – единственная, кто может посидеть с ребенком.

Именно для таких родителей в среду, 8 апреля, откроются разновозрастные дежурные группы в восьми детских садах в разных районах города.

Отвечаем на главные вопросы.

Кого примут в этих дежурных группах?

Детей работников организаций, деятельность которых не приостановлена. Причем, в таких организациях должны работать оба родителя.

Кто подает сведения?

Работодатели. Они же несут персональную ответственность за достоверность данных. Они предоставляют список детей своих сотрудников с указанием номеров детских садов, которые посещают дошколята. В обязательном порядке прикладываются копии справок о продолжении работы в период режима самоизоляции обоих родителей. Дополнительно необходимо указать, если ребёнок воспитывается в неполной семье.

В какой срок нужно подать сведения?

Фиксированных сроков подачи списков нет, это можно сделать в любой день. Пакет документов нужно отправить на электронную почту: drozdova@guo.admkrsk.ru.

Получить подробную информацию о работе дежурных групп можно по телефонам: 200-35-12, 200-38-97, 200--3870, 200-35-42.

ИСТОЧНИК KP.RU