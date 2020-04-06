2020-04-06T08:38:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярские реаниматологи учатся спасать больных, зараженных коронавирусом

Они отрабатывают навыки на специальных манекенах и медицинском оборудовании
Татьяна РЯБИНИНА
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Больницы и врачи края готовятся к приему пациентов с коронавирусом.Больницы и врачи края готовятся к приему пациентов с коронавирусом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Режим самоизоляции, введенный по всей стране, позволит подготовиться к росту числа заболевших и «растянуть» эпидемию по времени, чтобы врачи успели всем помочь. И самим врачам, кстати, тоже нужно время на подготовку, переподготовку и освоение оборудования. Именно для этого в Красноярском медуниверситете организовали краткосрочные курсы для анестезиологов-реаниматологов. Они изучают особенности проведения искусственной вентиляции легких у взрослых и детей при вирусной пневмонии, в том числе коронавирусной COVID-19.

В Центре симуляционных технологий КрасГМУ врачи отрабатывают навыки на специальных манекенах и медицинском оборудовании.

Обучение проводится в малых группах по 6-8 человек с участием 2-3 преподавателей.

Владимир Мацкевич, руководитель ожогового центра краевой клинической больницы: "Навыки важно освежать, поддерживать и развивать. За последние несколько лет появились вопросы, которые надо осваивать, усваивать и внедрять в своей работе".

ИСТОЧНИК KP.RU

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