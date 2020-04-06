2020-04-06T05:50:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярцам разрешили ездить по выделенным полосам в период самоизоляции

С 6 по 30 апреля
Татьяна РЯБИНИНА
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Выходной до конца апреля! Ограничения на выделенных полосах не действуют.Выходной до конца апреля! Ограничения на выделенных полосах не действуют.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Наш регион вместе со всей страной сейчас переживает период самоизоляции. И в это время все меняется, в том числе и движение по дорогам. ГИБДД Красноярского края на своей страничке в социальной сети опубликовала информацию, касающуюся движения по выделенным полосам. В Красноярске. Цитируем: «В связи с Указом Президента РФ от 02.04.2020 об объявлении следующего периода, с 6 по 30 апреля включительно, нерабочим, информируем: в Красноярске по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств можно будет двигаться всем транспортным средствам! Камеры не будут фиксировать нарушения в этот период».

Эта информация будет полезна всем автомобилистам, что все-таки выезжают в город на своих машинах. И, конечно, нужно следить за информацией, не исключено, что при изменении условий самоизоляции изменится и это правило. Другой вопрос, что ездить красноярцам сейчас особо некуда, дороги практически пустые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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