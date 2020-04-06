2020-04-06T04:32:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Оценка режима самоизоляции в период пандемии коронавируса у красноярцев – 3,9 балла

Это средняя по стране
Татьяна РЯБИНИНА
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К счастью, от коронавируса есть где спрятаться. Самое безопасное место - родной дом!К счастью, от коронавируса есть где спрятаться. Самое безопасное место - родной дом!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Сервис Яндекс-карты ежедневно мониторит подвижность жителей регионов России.

В среднем за неделю у красноярцев 3,9 балла. Это означает, что большинство жителей находятся дома. Оценка 4-5 баллов – высшая и означает, что на улицах почти никого нет. Чуть выше 4 набрали только несколько регионов России. Большинство регионов соблюдает режим самоизоляции примерно так же, как и Красноярск: 3,6-3,9 балла. В их числе и Москва – лидер и по количеству заболевших и по приросту за сутки.

У самых дисциплинированных индекс самоизоляции чуть выше, 4,2. В их числе и Республика Коми, она на третьем месте по количеству зараженных, хотя это территория с низкой плотностью населения и не относится к числу регионов, привлекающих туристов.

Интересно посмотреть индекс самоизоляции в динамике. В обычный для Красноярска день он составляет около 1 балла, то есть люди активно передвигаются по городу. К 3 баллам он приблизился 28 марта, когда уже были закрыты почти все места помещения людей, и начал расти с 30 марта, после объявления режима самоизоляции и за неделю вырос с 3,0 до 3,9 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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