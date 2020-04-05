Красноярцев пугают новым фейком про коронавирус

5 Апр 2020 2020-04-05T15:42:17+03:00

О том, как ходят по квартирам и делают смертельные прививки

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Новый фейк про коронавирус запустили в Красноярске (и не только). Как сообщили в оперштабе, в соцсетях распространяют сообщения о том, что по квартирам горожан якобы ходят полицейские и медики. Сначала требуют провериться на коронавирус, а после делают прививку, от которых человек умирает через полгода.

«Это фейк! Вакцины против коронавируса еще нет, иммунизация населения от этой инфекции не проводится», комментируют в оперштабе. Лучше не тиражировать информацию из соцсетей и чатов. Тем более фейков о коронавирусе сейчас появляется множество. Доверяйте только официальным источникам.

Вот такой фейк. Фото: соцсети.

Напомним, по состоянию на 5 апреля 2020 года, количество зараженных новой инфекцией в крае – 29 человек. За последние сутки подтверждение диагноза получили четверо: трое из Красноярска и один из Железногорска. У них – легкая форма заболевания.

Все, у кого выявлена инфекция, изолированы, опасности не представляют. Из 29 заболевших в Красноярском крае излечились четверо.

ИСТОЧНИК KP.RU