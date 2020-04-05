Справка о работе во время самоизоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу

5 Апр 2020 2020-04-05T13:23:26+03:00

Справка о работе на время изоляции в Красноярске: дает ли право свободно передвигаться по городу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Полицейские рассказали, можно ли свободно ездить/ходить по городу со справкой с работы

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В Красноярске и крае расширен перечень предприятий, которые могут продолжать работу во время режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса.

Если вы – сотрудник такой компании и можете подтвердить это с помощью справки, имеете ли право свободно передвигаться по городу?

- Нет, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. - Данная справка предполагает передвижение по городу только до места работы и обратно. Кстати, в ней должен быть указан круглосуточный мобильный телефон кадровой службы. Чтобы можно было уточнить подлинность документа. Если выдача была необоснованной, работодателя ждет наказание.

Если 14-летнего подростка на улице остановили полицейские, когда он пошел гулять, что грозит родителям?

- Сначала полицейский устанавливает личность ребенка и его родителей, их контакты, - рассказали в краевом главке. – Потом передает несовершеннолетнего родителям, получает от них объяснение, почему ребенок пребывает без надзора в общественном месте. Кроме того, родители получают официальное предостережение. А в случае повторного нарушения им выписывают штраф – от 100 до 500 рублей.

- Если есть родственник, который не может самостоятельно сходить в магазин и живет со мной по прописке, могу ли я привезти ему продукты и лекарства?

- Возможно, если вы будете иметь при себе объяснительную записку, где указан маршрут следования и причина передвижения. Также можно обратиться за помощью к волонтерам.

Контролируют ли полицейские жителей, находящихся на самоизоляции?

- Сотрудники органов внутренних дел приступили проверке соблюдения всеми гражданами, прибывшими из-за рубежа, предписанных им ограничений. Совместные усилия всех заинтересованных министерств и ведомств позволят обеспечить своевременную изоляцию лиц, зараженных коронавирусной инфекцией и не допустить ее распространения в крае.

ИСТОЧНИК KP.RU