5 Апр 2020 2020-04-05T12:53:49+03:00

Провалившаяся под лед женщина сумела продержаться до прибытия спасателей, ее спутник погиб. Фото: МЧС России по РХ.

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В Абакане (Хакасия) под лед дренажного канала на улице Авиаторов,10 провалились двое: женщина выжила, а ее спутник утонул, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Трагедия произошла 4 апреля около пяти вечера. По словам очевидцев, мужчина и женщина решили срезать дорогу и пошли не в обход, а напрямую – через канал. Тонкий лед не выдержал, оба оказались в воде. Старались выбраться - до последнего.

Тонущих заметили проезжавшие мимо водители, позвонили в скорую, МЧС. Прибывшие на место спасатели Южно-Сибирского ПСО успели вызволить пострадавшую. А ее спутник уже пошел на дно, глубина там шесть метров. Его подняли, пытались реанимировать, но, увы…

Женщину доставили в больницу, она в тяжелом состоянии. После случившегося следователи начали проверку, по результатам ее будет принято решение.

Следователи и спасатели призывают: не выходите на лед сами и предупредите детей. Не рискуйте жизнью! Если же стали очевидцем несчастного случая, звоните 112 и окажите первую помощь пострадавшему – по возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU