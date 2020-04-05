В Красноярске потеплеет до +19 градусов

5 Апр 2020 2020-04-05T11:42:38+03:00

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Новая неделя в Красноярске будет теплой: столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 19 градусов, прогнозируют в гидрометцентре.

В понедельник, 6 апреля, ожидается плюс 12, небольшая облачность, слабый ветер. Во вторник плюс 13, но кратковременный дождь.

Самым теплым днем недели будет среда, 8 апреля. В светлое время суток до плюс 19, солнечно, в темное плюс 2-4 градуса.

Но уже на следующий день, 9 апреля, похолодает до плюс 11, пройдут небольшие дожди. Влажной и пасмурной будет пятница, 10 апреля. На улице плюс 10, осадки. Такая же погода ждет нас в субботу: дождь, плюс 11.

Между тем в Красноярске и крае введен режим самоизоляции из-за коронавируса. Так что несмотря на погоду (хорошую или не очень) жителей призывают оставаться дома, не подвергать риску себя и близких.

ИСТОЧНИК KP.RU