2020-04-05T10:16:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Знаки о закрытии Красноярска на карантин демонтированы

Рассказываем подробности [фото]
Ася ЖУКОВА
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Таблички поставили, но по ошибке. Фото: соцсети.Таблички поставили, но по ошибке. Фото: соцсети.
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Под Красноярском убрали знаки о закрытии города на карантин. Информационные щиты, на которых значилось: «Въезд в Красноярск закрыт. Карантин», поставили у Емельяново и Старцево накануне, 4 апреля. Информация тут же разлетелась по соцсетям.

- Кто знает, это правда? Или, может, фотошоп? – предположения высказывались самые разные – люди были встревожены.

Щиты почти сразу же демонтировали. Фото: соцсети.

Щиты почти сразу же демонтировали. Фото: соцсети.

Ситуацию прокомментировали сегодня, 5 апреля, в правительстве края. Как выяснилось, информщиты действительно установили, но по ошибке. Подрядчик неверно понял задачу.

«Знаки появились из-за некорректной трактовки исполнителями требований указа губернатора о режиме самоизоляции, - пояснили в администрации. - Задача была напомнить прибывающим в город, что приезд должен соответствовать целям, указанным в качестве исключений: исполнение служебных обязанностей, обращение за медпомощью, экстренные случаи. Формулировки на знаках не соответствовали указам губернатора, поэтому были сразу же демонтированы. Надеемся, эпидемиологическая обстановка будет развиваться таким образом, что подобные знаки не понадобятся. Однако мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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