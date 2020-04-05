Коронавирус в Хакасии: при самоизоляции разрешено гулять с детьми

5 Апр 2020 2020-04-05T06:36:43+03:00

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Режим самоизоляции в Хакасии продлили до 12 апреля, но несколько изменили условия. Так, жителям позволили гулять с детьми, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Напомним, людям по-прежнему не рекомендуют покидать жилье без крайней необходимости. Это случаи, когда нужно выйти за продуктами/лекарствами, требуется экстренная медпомощь, для поездки на работу, домой, до гаража, дачи, родственника, нуждающегося в присмотре. Кроме того, можно выносить мусор, выводить собак (на расстоянии 300 метров от дома).

Важное изменение: разрешили гулять с детьми. Но тоже – не дальше чем 300 метров от жилого помещения. Плюс надо соблюдать правила безопасности – соцдистанцию в полтора метра, а также использовать индивидуальные средства защиты.

Все образовательные учреждения с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. В детсадах останутся дежурные группы.

И еще одно нововведение: тех, кто прибывает из Москвы, отправляют на принудительную двухнедельную самоизоляцию.

КОНКРЕТНО

Все госучреждения (МФЦ, служба занятости, ГАИ, ЗАГС и другие) будут работать в формате предварительной записи. Расширили перечень предприятий, которым разрешено функционировать. В список дополнительно вошли организации из сфер: сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства; добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; обеспечения электрической энергией, газом и паром; водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; строительства; торговли оптовой, за исключением продажи населению; технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, включая мойку и шиномонтаж; организация похорон и предоставление связанных с ними услуг; транспортировки и хранения; деятельности в области информации и связи; жилищно-коммунального обслуживания населения и организаций; ремонта компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; защиты окружающей среды; производства продуктов питания; ветеринарной деятельности; деятельности государственных нотариусов, нотариусов по гражданским делам.

ИСТОЧНИК KP.RU