2020-04-05T05:48:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские

За нарушение режима самоизоляции может грозить штраф 3-5 тысяч рублей
Ася ЖУКОВА
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Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские.Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские. Это профилактические мероприятия, которые должны побудить горожан не нарушать режим самоизоляции из-за коронавируса, пояснили в пресс-службе мэрии.

Теперь полицейские патрулируют акваторию Енисея на катере. Если заметят рыбаков или компанию, отдыхающую на берегу реки (или на лодке), призывают с помощью громкоговорителя покинуть общественное место и вернуться домой.

Так, с теми же рыбаками уже провели беседы, предупредили об ответственности за нарушение режима, объяснили, почему так важно соблюдать ограничения. А затем собрали материалы проверки и отправили в районные администрации. Там их рассмотрят и вынесут решения о привлечении к ответственности.

Напомним, в крае увеличен штраф за нарушение режима самоизоляции. Если раньше он был до тысячи рублей, то теперь – три тысячи, а за повторный случай – пять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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