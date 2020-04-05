Рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские
В Красноярске рыбаков и отдыхающих на Енисее отправляют домой полицейские. Это профилактические мероприятия, которые должны побудить горожан не нарушать режим самоизоляции из-за коронавируса, пояснили в пресс-службе мэрии.
Теперь полицейские патрулируют акваторию Енисея на катере. Если заметят рыбаков или компанию, отдыхающую на берегу реки (или на лодке), призывают с помощью громкоговорителя покинуть общественное место и вернуться домой.
Так, с теми же рыбаками уже провели беседы, предупредили об ответственности за нарушение режима, объяснили, почему так важно соблюдать ограничения. А затем собрали материалы проверки и отправили в районные администрации. Там их рассмотрят и вынесут решения о привлечении к ответственности.
Напомним, в крае увеличен штраф за нарушение режима самоизоляции. Если раньше он был до тысячи рублей, то теперь – три тысячи, а за повторный случай – пять тысяч.
ИСТОЧНИК KP.RU
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