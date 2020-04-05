2020-04-05T05:27:24+03:00
Коронавирус Covid-19

За пикники во время самоизоляции красноярцев ждут двойные штрафы

За нарушение режима и правил благоустройства
Ася ЖУКОВА
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За пикники во время самоизоляции красноярцев ждут двойные штрафы.За пикники во время самоизоляции красноярцев ждут двойные штрафы.Фото: ИВАНОВА Диана
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За пикники в период самоизоляции из-за коронавируса жителей Красноярска могут ждать двойные штрафы: за нарушение режима и правил благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

На днях в городе установилась довольно теплая и солнечная погода. Поэтому дома – как это необходимо – могут усидеть не все. Несмотря на запрет покидать жилье без крайней нужды, некоторые все-таки могут отправиться на пикник.

Поэтому полицейские предупреждают: в Красноярске и окрестностях усилено патрулирование мест отдыха горожан. Особое внимание уделяется островам и пригородным территориям, которые давно облюбовали для пикников.

Нарушителей серьезно накажут, причем суммируют штраф за нарушение режима самоизоляции (это 3-5 тысяч) и за несоблюдение правил благоустройства (для частных лиц 1-4 тысячи рублей, юрлиц - от 30 до 100 тысяч).

Сейчас риск пожаров увеличился. В Красноярске едва ли не каждый день регистрируют возгорания сухой травы – на пустырях, склонах гор, в садовых обществах. Так что горожан призывают проявить ответственность, соблюдать режим самоизоляции – поберечь себя и природу.

КОНКРЕТНО

При пожаре или запахе гари звоните по телефонам: 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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