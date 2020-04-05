За пикники во время самоизоляции красноярцев ждут двойные штрафы
За пикники в период самоизоляции из-за коронавируса жителей Красноярска могут ждать двойные штрафы: за нарушение режима и правил благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.
На днях в городе установилась довольно теплая и солнечная погода. Поэтому дома – как это необходимо – могут усидеть не все. Несмотря на запрет покидать жилье без крайней нужды, некоторые все-таки могут отправиться на пикник.
Поэтому полицейские предупреждают: в Красноярске и окрестностях усилено патрулирование мест отдыха горожан. Особое внимание уделяется островам и пригородным территориям, которые давно облюбовали для пикников.
Нарушителей серьезно накажут, причем суммируют штраф за нарушение режима самоизоляции (это 3-5 тысяч) и за несоблюдение правил благоустройства (для частных лиц 1-4 тысячи рублей, юрлиц - от 30 до 100 тысяч).
Сейчас риск пожаров увеличился. В Красноярске едва ли не каждый день регистрируют возгорания сухой травы – на пустырях, склонах гор, в садовых обществах. Так что горожан призывают проявить ответственность, соблюдать режим самоизоляции – поберечь себя и природу.
КОНКРЕТНО
При пожаре или запахе гари звоните по телефонам: 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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