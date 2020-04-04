2020-04-04T16:00:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярских туристов, помещенных в обсерваторы, развезли по домам

Изменился порядок изоляции прилетевших из-за границы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярских туристов, помещенных в обсерваторы, развезли по домамКрасноярских туристов, помещенных в обсерваторы, развезли по домамФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярских туристов, помещенных в обсерваторы пару дней назад, развезли по домам. Региональное управление Роспотребнадзора изменило порядок изоляции граждан, прибывших на территорию края из-за границы. Теперь всех жители краевого центра будут проходить 14-дневную изоляцию дома. А вот жители других городов и районов края останутся в обсерваторах, под наблюдением медиков. А также транзитные пассажиры из соседних областей.

Напомним, что под обсерваторы подготовлены три учреждения в Красноярском крае – санатории «Зеленые горки», «Лесной» и «Уют». Их постояльцев на время перевели в другие места. 2 апреля 164 туристов, прилетевших из Таиланда, прямо из аэропорта на автобусах привезли под карантин. Тех, кто стал возмущаться, доставили сначала в суд, а затем – все равно на карантин. Так вот, эти граждане проведут положенные две недели в обсерваторе.

Добавим, что по данным на утро 4 апреля в крае зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом. 4 человека уже выписаны из больницы, на лечении 21 человек. Под подозрением ожидают уточнения диагноза еще 5 человек. Под наблюдением у врачей находится 9286 человек (+27 новых за сутки), в основном всем они прибыли из других стран. Сняты с наблюдения – 856 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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