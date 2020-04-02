«Увели под белы руки»: 164 прилетевших из Таиланда в Красноярск туристов принудительно развезли по санаториям на карантин

Еще недавно отгремела история, когда в красноярском аэропорту пассажиры устроили бунт, и, прорвал полицейский «кордон», вышли в город, не подписав ни единой бумаги (требовалось согласие на самоизоляцию). Кто из них добровольно отсидел дома две недели, история умалчивает, но теперь такой номер точно не прокатит: прямо из здания аэровокзала всех прилетевших просто грузят в автобусы и увозят на принудительный карантин.

- Об этом мы узнали только, когда борт приземлился, - один из пассажиров, Роман Якунин, сейчас живет в «Зеленых горках». – Нам смерили температуру а потом мужской голос, явно не пилота, безапелляционно объявил: все мы отправляемся на карантин. Народ, конечно, офигел, дело даже не в том, что сильно хотелось домой, были еще транзитные пассажиры, которые должны были лететь дальше, к примеру, в Иркутск, Ростов, ехать в Хакасию.

Полулюкс в "Зеленых горках". Фото: с официального сайта санатория

Кто-то стал возмущаться: мол, у нас родственники дома все приготовили для самоизоляции, мы честно отсидим, но было бесполезно.

Пассажиров развели по трем санаториям в Красноярске – «Зеленые горки», «Лесной» и геронтологический центр «Уют» (бабушек и дедушек перевели на время в другие учреждения).

- У нас обстановка спокойная, - говорит Роман. – Что уже поделаешь, да и сил нет, устали. Сначала все сидели в телефонах – столько сообщений летело в мессенджеры. Кстати, очень многие предлагают помочь, привезти что-то из еды или необходимых вещей – спасибо большое! Потом дружно решили отложить телефоны и сесть просто поесть. Вот, ужинаем. Да, главное дома. У многих людей путь домой такой долгий, что мы еще сами себе завидуем – вернулись.