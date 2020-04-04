2020-04-04T11:02:56+03:00
Общество

В Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику

И попали «на ковер» в ГИБДД [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику. Стоп-кадр видео ГИБДДВ Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику. Стоп-кадр видео ГИБДД
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В Красноярске камазисты устроили ночные гонки на публику. Использовали для этого окраинную улицу в Советском районе – Пограничников. Очевидно, мероприятие было заранее анонсировано организаторами, потому что зрителей набралось немало. Кто-то снял на видео, затем, как водится, выложил в социальные сети.

Гонки камазистов в Красноярске. Видео ГИБДД.

А вскоре об этом стало известно сотрудникам ГИБДД. Они провели проверку и установили водителей большегрузов «КамАЗ», принимавших участие в гонках.

- В отношении гонщиков составлены административные материалы за различные нарушения ПДД. Также сотрудники нарушителей предупредили о недопустимости подобных соревнований в черте города на дорогах общего пользования. Развивая большую скорость на большегрузном транспорте, водители подвергают смертельной опасности других автомобилистов и пешеходов, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Добавим, что камазистам достанется и от работодателя – автоинспекторы сообщили руководству автотранспортного предприятия, чем занимаются его водители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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