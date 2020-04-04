В Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами: есть пострадавшие

4 Апр 2020 2020-04-04T06:33:27+03:00

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На Красноярском крае, на 91-м километре федеральной автодороги Р-257, произошла авария с пассажирским автобусом. Есть пострадавшие. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД края, автобус «Неоплан» совершал ночной рейс из Абазы в краевой центр. По неустановленным пока причинам 58-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, затем перевернулся на крышу.

В момент аварии в салоне находились 14 человек. По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 6 взрослых пассажиров, которые были доставлены в городскую больницу Дивногорска. Остальные пассажиры на попутном транспорте доставлены в Красноярск. Среди пассажиров автобуса несовершеннолетних детей не было.

На место происшествия выехал начальник ОГИБДД по Красноярску Константин Колегов и следственно-оперативная группа. В ближайшее время полицейские проведут проверку в отношении перевозчика, который организовал движение по данному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU