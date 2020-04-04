2020-04-04T05:05:14+03:00
Общество

В Красноярском краевом перинатальном центре в марте родилось 275 малышей

Мальчиков традиционно больше, чем девочек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском краевом перинатальном центре в марте родилось 275 малышейВ Красноярском краевом перинатальном центре в марте родилось 275 малышейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, в состав которого входят Красноярская краевая детская больница и краевой перинатальный центр, подвели итоги рождаемости за март. В минувшем месяце там появились на свет 275 малышей. Мальчиков традиционно больше – 147, девочек – 128. Двойняшек – 17 пар, тройняшек нет.

Самым маленьким ребёнком в марте оказалась девочка – ее вес при рождении 500 граммов. А самый большой мальчик-богатырь – 4460 граммов, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Добавим, что на территории края работают три перинатальных центра: в Ачинске, Норильске и Красноярске. Краевой клинический центр охраны материнства и детства – крупнейшее профильное учреждение в Сибири. С декабря 2011 года, когда он открылся, в его стенах родились более 28 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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