2020-04-03T16:22:09+03:00
Фотоконкурсы

Участница фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» Ярослава Глазунова: «Мечтаю стать олимпийской чемпионкой»

Будущая звезда российского сноуборда уже стала обладателем нескольких престижных наград
Ирина КИРШЕВА
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Ярослава в «Бобровом логу» после тренировки Фото: личный архивЯрослава в «Бобровом логу» после тренировки Фото: личный архив
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Ярослава Глазунова из Красноярска с восьми лет занимается в спортивной школе по горнолыжному спорту имени В. И. Махова. Два года усиленных тренировок. И ни дня без сноуборда! В ее спортивной копилке уже несколько призовых мест: первое место в первенстве по сноуборду в дисциплине параллельный слалом-гигант среди девочек 9-10 лет, второе - в первенстве по сноуборду в дисциплине параллельный слалом среди девочек 9-12 лет и третье место в соревнованиях по сноуборду «Первенство СШОР» в дисциплине параллельный слалом.

А что дальше?

«Далее планируем расти и развиваться в сноубордическом спорте, занимать призовые места, также хочется попасть на олимпиаду», - рассказали родители Ярославы «Комсомольской правде» - Красноярск.

Ярослава очень активный человек. Стремится во всем быть первой. И не только в спорте. В школе она одна из самых лучших учениц. И вот сейчас она участвует в фотоконкурсе «Дети, спорт и красота!», который проводится на сайте «Комсомолки». Конкурсная фотография была сделана в «Бобровом логу» после тренировки. Стоит подбоченившись будущая олимпийская чемпионка! Ярослава, не сомневайся, у тебя все получится! Ну а чтобы победить в фотоконкурсе, нужная сильная команда болельщиков. Поэтому, советуем уже проводить активную работу. Это относится к каждому нашему участнику. Ведь с 6 апреля стартует голосование. Чем больше голосов, тем больше шансов на победу. До 20 апреля можно будет поддержать понравившегося юного спортсмена. С 21 по 24 апреля мы подведем итоги. Предупреждаем, что «накрученные» голоса будут сниматься.

Пять лидеров голосования станут победителями фотоконкурса «Дети, спорт и красота!». Еще пять конкурсантов станут победителями в номинации «Выбор партнера».

В период с 27 апреля по 12 мая 2020 года состоится торжественное награждение. Финалистам фотоконкурса «Дети, спорт и красота!» вручат памятные дипломы и подарки от организатора и партнеров.

Не забывайте, что заявки на участие все еще принимаются. Спешите загрузить фотографию своего спортсмена по 5 апреля.

КСТАТИ

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

Подробности на странице фотоконкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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