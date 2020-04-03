2020-04-03T13:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Школьники Красноярского края вместо горячего питания получат продуктовые наборы во время режима самоизоляции

Речь идет о льготниках, имеющих право на бесплатное питание
Татьяна РЯБИНИНА
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Вместо бесплатного горячего обеда пока будут бесплатные продуктовые наборы.Вместо бесплатного горячего обеда пока будут бесплатные продуктовые наборы.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае детей из малообеспеченных семей в школах кормят бесплатными горячими завтраками. Но сейчас школы закрыты. А как же питание? И потому принято решение выдавать продуктовые набор, - об этом сообщает министерство образования региона.

Родители льготников получат наборы, в которые войдут макароны, крупы, молочные изделия, сладости. Состав будет зависеть от района и суммы, выделяемой на горячее питание.

Стоимость набора продуктов питания определена постановлением Правительства Красноярского края, исходя из размера средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака за период действия примерного меню на 12 дней и с учетом территориальной принадлежности муниципальных образований края.

Сотрудники школы сообщат родителям, когда продуктовый набор доставят семье или в какое время и куда нужно будет приходить за ним. Выдача начнётся на следующей неделе. Продуктовые наборы в крае получат все родители детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, которые по закону получали горячее питание в школьных столовых.

Перед получением продуктов нужно будет написать заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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