2020-04-03T12:07:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмена платы за капитальный ремонт в период самоизоляции в Красноярске: кому и когда могут отменить платежи

Депутат Юрий Швыткин предложил отменить плату за капитальный ремонт в период самоизоляции в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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Юрий Николаевич предлагает несколько мер социальной поддержки населения, оказавшегося в сложной ситуации.Юрий Николаевич предлагает несколько мер социальной поддержки населения, оказавшегося в сложной ситуации.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На своей страничке в соцсетях Юрий Швыткин написал: «Выхожу с инициативой в Правительство Красноярского края с предложением рассмотреть возможность временного освобождения жителей региона от уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Такие меры будут способствовать социальной поддержке населения в складывающейся ситуации в нашем крае и стране, в целом. Аналогичные решения об отмене соответствующей платы уже введены в г. Москве и Московской области. Считаю такую меру своевременной.

Одновременно поддерживаю предложение «Единой России» и Правительства РФ совместно с Министерством строительства и ЖКЖ, согласно которому предполагается, что управляющие компании и компании, работающие с твердыми коммунальными отходами, не должны начислять пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты коммунальных услуг, либо услуги по обращению с ТКО. Также предлагается приостановить начисление пени за несвоевременное или неполное внесение взносов на капитальный ремонт, платы за жилое помещение».

Красноярцы уже обсуждают такое предложение. Одни говорят, что 400-600 рублей никого не спасут, другие подсчитали, во-первых, сколько продуктов можно купить на эти деньги и, во-вторых, полагают, что важна любая мера социальной поддержки. Найдет ли инициатива депутата Госдумы поддержку, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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