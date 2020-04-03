В Красноярске сбежал осужденный, объявлено вознаграждение за информацию о нем

3 Апр 2020 2020-04-03T11:46:06+03:00

Он ушел из колонии-поселения 1 апреля

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Днем 1 апреля в колонии-поселении №19 (г. Красноярск) обнаружено отсутствие Семенова Дмитрия Сергеевича, 1988 г.р., осужденного на срок 5 лет 6 месяцев по ст. 158 УК РФ (кража). Напомним, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, могут пользоваться деньгами и ценными вещами и т.д.

Сейчас Семенова ищут сотрудники ГУФСИН, в полиции возбудили уголовное дело по факту побега.

За достоверную информацию о местонахождении осужденного руководством ГУФСИН объявлено вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

Приметы: рост – 173 см., телосложение – среднее, тип лица – европейский, лоб – средний, форма бровей – дугообразные, нос – сломан, рот – средний, губы – средние, подбородок – овальный, цвет глаз – темно-зеленый, волосы – русые, уши – средние.

Особые приметы: Шрам на правом колене, шрам под правым глазом.

Татуировки: на левом плече мистика, на левой кисти буква Д, на правом плече дракон, на спине узор и надпись.

Был одет в темный свитер, темный жилет, темные штаны, серую шапку спортивную, кроссовки фирмы «NIKE» спортивные.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8(391) 267-85-65, 8-923-579-04-57.

ИСТОЧНИК KP.RU