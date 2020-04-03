2020-04-03T11:35:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Общественная палата Красноярска попросила Владимира Путина ввести режим ЧС

Зачем это нужно?
Татьяна РЯБИНИНА
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Цитата из открытого письма Общественной палаты Красноярска.Цитата из открытого письма Общественной палаты Красноярска.
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Письмо опубликовано на странице Общественной палаты Красноярска в социальной сети Фейсбук.

Там указано, что рекомендации сохранить рабочие места и выплачивать работника заработную плату во многих случаях не могут быть выполнены: нет клиентов, нет и дохода. И поэтому они направили письмо президенту с просьбой ввести в России режим ЧС, чтобы выплачивать занятым в частном секторе экономики ежемесячные пособия в размере МРОТ.

«К сожалению, в нашей стране далеко не каждый средний и малый бизнес имеют накопления, которые позволяют в условиях отсутствия прибыли покрывать текущие затраты», - цитата из открытого письма Общественной палаты Красноярска.

Также режим ЧС позволит бизнесу и частным лицам приостановить свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Письмо уже отправлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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