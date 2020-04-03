2020-04-03T08:55:52+03:00
Общество

В Красноярском крае начали перечислять праздничные выплаты к 9 Мая

Их получат более 140 тысяч жителей Красноярского края
Татьяна РЯБИНИНА
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Решение о праздновании Дня Победы в этом году еще не принято.Решение о праздновании Дня Победы в этом году еще не принято.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Из федерального бюджета по 75 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и вдовы ветеранов. По 50 тысяч рублей перечислят труженикам тыла. Эти выплаты начисляет Пенсионный фонд России одновременно с пенсией.

Дополнительно по 50 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны. По 10 тысяч рублей перечислят несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, по 5 тысяч рублей – лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", труженикам тыла и вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Дети погибших защитников Отечества и граждане, пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте, получат по 3 тысячи рублей.

«На финансирование данных расходов из краевого бюджета выделено более 720 млн рублей», – пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.

Всем, кому полагаются выплаты, никуда обращаться не нужно. Деньги перечислят через почтовые отделения или банки на основании данных, имеющихся у органов социальной защиты и Пенсионного Фонда.

Отметим, что в 2020 году для участников и инвалидов Великой Отечественной войны запланированы еще три дополнительные краевые меры социальной поддержки. Это адресная материальная помощь на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов, единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения и компенсация расходов на проезд по территории края в период празднования годовщины Победы.

Только цифры

В Красноярском крае на сегодняшний день проживает более 140 тысяч граждан, имеющих непосредственное отношение к событиям 1941-1945 годов. Из них 668 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 11 тысяч тружеников тыла, 272 бывших узника концлагерей и 252 жителя блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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