3 Апр 2020 2020-04-03T03:38:26+03:00

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Многие жители Покровки, живущие близко к перекрестку Линейная – караульная, успели снять на фото и видео пожар в недостроенном высотном здании.

Причины пока не называются. Но известно, что пострадавших нет и что пожарные сделали свою работу довольно быстро.

Пользователи социальных сетей отметили несколько очень важных моментов, связанных с безопасностью и финансовой безопасностью. Во-первых, это одно из тех зданий, которые нельзя потушить с земли и что было бы, если бы в здании уже жили люди.

Второе, о чем побеспокоились красноярцы, не пострадают ли дольщики, вложившие свои деньги в новые квартиры, после этого пожара – насколько в нем пострадали конструкции, какой ущерб причинен и как сильно это отодвинет сроки сдачи готового жилого дома.

Но самое главное – что в этом огне никто не пострадал.

В Красноярске загорелась недостроенная высотка.

ИСТОЧНИК KP.RU