В Красноярске загорелась недостроенная высотка
Многие жители Покровки, живущие близко к перекрестку Линейная – караульная, успели снять на фото и видео пожар в недостроенном высотном здании.
Причины пока не называются. Но известно, что пострадавших нет и что пожарные сделали свою работу довольно быстро.
Пользователи социальных сетей отметили несколько очень важных моментов, связанных с безопасностью и финансовой безопасностью. Во-первых, это одно из тех зданий, которые нельзя потушить с земли и что было бы, если бы в здании уже жили люди.
Второе, о чем побеспокоились красноярцы, не пострадают ли дольщики, вложившие свои деньги в новые квартиры, после этого пожара – насколько в нем пострадали конструкции, какой ущерб причинен и как сильно это отодвинет сроки сдачи готового жилого дома.
Но самое главное – что в этом огне никто не пострадал.
В Красноярске загорелась недостроенная высотка.
ИСТОЧНИК KP.RU