Здоровье важнее имиджа. Главврач краевой больницы Красноярска сбрил бороду из-за коронавируса
Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска избавился от бороды во время распространения коронавируса.
- Сейчас тот момент, когда нужно избавиться от растительности на лице – она снижает эффективность защитных масок, - поделился Егор Корчагин.
Из-за бороды или длинных волос маска/респиратор не так плотно «садится» на лицо, а, значит, при контакте с инфицированным выше риск заразиться.
Такой шаг главврача соцсети только одобрили. Многие отметили: нет бороды – выглядишь моложе, лет 10-15 долой.
Но главное, конечно, в другом:
- Врачи сейчас больше всех рискуют. Проценко (главврач Коммунарки, больницы в Москве) заболел, правильно, что сбрили бороду.
- Если серьезно: массово брить бороды мужчины в мире стали во время первой мировой - противогаз плохо прилегал и не спасал от иприта.
Кстати, примеру Егора Коррчагина тут же последовали несколько врачей. «Пошел сбривать», - заявил один из них в комментах. А спустя некоторое продемонстрировал результат: никакой бороды!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борода увеличивает в тысячу раз риск подхватить коронавирус COVID-19
Избавляться от растительности на лице рекомендуют Американские Центры по контролю и профилактике болезней (US Centres for Disease Control and Prevention — CDC). Мол, здоровье важнее понтов и модных тенденций.
Иллюстрирует рекомендацию медиков особая таблица, на которой изображены наиболее распространенные варианты «украшения лица» теми или иными бородами, бородками, усиками и усами. Красными крестиками помечены недопустимые виды растительности — то есть, наиболее опасные с точки зрения вероятности заразиться. Зеленые галочки соответствуют более-менее приемлемой шерсти (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»