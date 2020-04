Здоровье важнее имиджа. Главврач краевой больницы Красноярска сбрил бороду из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T15:57:42+03:00

Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска избавился от бороды во время распространения коронавируса.

- Сейчас тот момент, когда нужно избавиться от растительности на лице – она снижает эффективность защитных масок, - поделился Егор Корчагин.

Из-за бороды или длинных волос маска/респиратор не так плотно «садится» на лицо, а, значит, при контакте с инфицированным выше риск заразиться.

Такой шаг главврача соцсети только одобрили. Многие отметили: нет бороды – выглядишь моложе, лет 10-15 долой.

Но главное, конечно, в другом:

- Врачи сейчас больше всех рискуют. Проценко (главврач Коммунарки, больницы в Москве) заболел, правильно, что сбрили бороду.

- Если серьезно: массово брить бороды мужчины в мире стали во время первой мировой - противогаз плохо прилегал и не спасал от иприта.

Кстати, примеру Егора Коррчагина тут же последовали несколько врачей. «Пошел сбривать», - заявил один из них в комментах. А спустя некоторое продемонстрировал результат: никакой бороды!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борода увеличивает в тысячу раз риск подхватить коронавирус COVID-19

Избавляться от растительности на лице рекомендуют Американские Центры по контролю и профилактике болезней (US Centres for Disease Control and Prevention — CDC). Мол, здоровье важнее понтов и модных тенденций.

Иллюстрирует рекомендацию медиков особая таблица, на которой изображены наиболее распространенные варианты «украшения лица» теми или иными бородами, бородками, усиками и усами. Красными крестиками помечены недопустимые виды растительности — то есть, наиболее опасные с точки зрения вероятности заразиться. Зеленые галочки соответствуют более-менее приемлемой шерсти (подробности).

