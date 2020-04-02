2 Апр 2020 2020-04-02T15:32:17+03:00

Автобусы не будут останавливаться на острове Татышев. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Из маршрутов автобусов в Красноярске на время уберут остановку на Татышеве. А для личного транспорта закроют въезд на остров с Октябрьского моста, сообщили в пресс-службе мэрии.

Итак, автобусы (№ 7, 23, 27, 58, 60, 61, 85, 94) не будут останавливаться на Татышеве с 4 апреля. Ну а ограничение для машин начнет действовать на сутки раньше, с 3-го. Здесь установят знаки «Движение запрещено».

Причина понятна: с 1 апреля в крае введен режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома можно только в экстренных случаях.

- В связи с закрытием для посещения всех общественных пространств остановка «Татышев» временно исключается из проходящих через остров маршрутов, - поясняют в пресс-службе мэрии.

Когда ситуация наладится, ограничения будут сняты. А пока соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких!

А В ЭТО ВРЕМЯ

- Красноярским водителям запретили парковать автомобили на площади Революции с 8 утра 3 апреля до 6 мая (предварительно).

- Остановку и парковку отменили на проезде с восточной стороны сквера «Покровский» (от улицы Степана Разина до Авиационной).

ИСТОЧНИК KP.RU