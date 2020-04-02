Красноярскому краю выделено 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T14:35:17+03:00

Изменить размер текста: A A

На борьбу с коронавирусом Красноярскому краю выделили дополнительно 1,2 миллиарда рублей. Об этом стало известно сегодня, 2 апреля, закон о внесении изменений в бюджет региона приняли депутаты Заксобрания.

Вице-премьер Владимир Бахарь рассказал об основных решениях, принятых Федерацией в рамках борьбы с распространением инфекции. Сначала о сфере здравоохранения. Так, 1,2 миллиарда рублей, которые получит край, пойдут на покупку оборудования и оснащение коечного фонда больниц, где оказывают помощь пациентам с COVID-19. Также заложены средства на выплаты врачам и медперсоналу, работающим с такими больными.

Второе направление – соцзащита. Семьям с детьми до трех лет, имеющим право на материнский капитал, предусмотрена выплата: 5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, увеличат максимальные пособия по безработице в размере МРОТ с начислением районного коэффициента. Для жителей края это будет от 14,5 тысяч рублей по центральным и южным районам до 21,8 тысяч по северным.

С 1 апреля в правительстве РФ принято решение о снижении ставки страховых взносов с 30 до 15% для предприятий малого и среднего предпринимательства, при условии, если заработная плата не менее МРОТ. И еще одно: о предоставлении полугодовой отсрочки взыскания налоговых платежей для субъектов малого предпринимательства и страховых взносов для микропредпринимателей. Будет расширена поддержка и в части льготных кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU