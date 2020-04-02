Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц

2 Апр 2020 2020-04-02T13:48:43+03:00

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Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал рекордное число акционеров. Общее количество лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, в том числе около 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка выросло на 47%, причём наибольший прирост произошёл в течение последних трёх месяцев. За период с декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В Красноярском крае количество акционеров банка на 1 марта составило более 3,2 тысяч человек, увеличившись с начала года на треть. Традиционно количество миноритариев ВТБ в регионе растет наиболее высокими темпами: за 2019 год их число увеличилось более чем в 1,5 раза. Красноярский край входит в топ-20 регионов держателей акций ВТБ.

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. Ежегодно банк проводит около 70 мероприятий для частных инвесторов, для акционеров также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

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