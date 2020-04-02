2 Апр 2020 2020-04-02T14:19:27+03:00

2 и 3 апреля все почтовые отделения в крае работают в обычном режиме. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС.

Рассказываем, как будет работать почта 2 и 3 апреля 2020 года в Красноярске

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2 и 3 апреля почтовые отделения в Красноярске и крае работают в стандартном режиме. Здесь можно получить весь обычный перечень услуг. Между тем из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки количество клиентов, которые одновременно могут находиться в отделении, сократили. К тому же обязали соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра – на пол нанесена разметка.

Компания делает все, чтобы защитить здоровье клиентов и сотрудников. Руководители регулярно контролируют самочувствие персонала, информируя оперативный штаб. В отделениях постоянно проветривают, проводят влажную уборку и дезинфекцию. Расширяется выдача масок и санитайзеров работникам.

- Если нет крайней необходимости, от посещения почты клиентов просят воздержаться или пользоваться дистанционными каналами обслуживания – заказать доставку посылок на дом, оформить подписку или оплатить коммунальные услуги, - поясняют в группе по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Красноярского края.

Тем более что в крае действует режим всеобщей самоизоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф – 3-5 тысяч рублей.

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Это произойдет в установленный день выплаты. Также по номеру контактного центра 8-800-1-000-000 или своего почтового отделения жители края могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных терминалом.

ИСТОЧНИК KP.RU