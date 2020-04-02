Красноярские предприятия СУЭК обеспечивают стабильные поставки топлива на станции региона

2 Апр 2020 2020-04-02T13:36:45+03:00

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Красноярские предприятия Сибирской угольной энергетической компании обеспечивают стабильные поставки топлива на объекты теплоэнергетики. Отгрузка идет в плановом режиме. На текущий момент на всех станциях сформированы складские запасы, более чем в 2 раза превышающие нормативные. Не останавливается также отгрузка на предприятия ЖКХ и частным потребителям на условиях самовывоза.

Для сохранения здоровья сотрудников, задействованных в производственных процессах непрерывного цикла, приняты дополнительные меры по снижению риска распространения коронавирусной инфекции. На всех предприятиях созданы оперативные штабы по организации и контролю за проведением профилактических мероприятий. Осуществляется обработка служебного транспорта и уборка производственных помещений с применением специальных дезинфицирующих средств, на видеоэкранах как внутри зданий, так и на прилегающей территории, транслируются видеоролики о безопасном поведении на рабочих местах и в быту в период распространения COVID-19, разработаны памятки по использованию медицинских масок, правильному мытью рук. Особое внимание уделено мониторингу здоровья трудовых коллективов – у всех сотрудников измеряют температуру, чтобы не допустить нахождения на рабочем месте людей с признаками заболеваниями, ведется учет заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Предприятия СУЭК в Красноярском крае – угольные разрезы "Бородинский имени М.И. Щадова", "Назаровский" и "Березовский" – являются стратегически важными для Сибирского региона, обеспечивая энергобезопасность не только Красноярского края, но и всей восточной части России. Ежегодный объем добычи на предприятиях – до 30 млн тонн угля.