2020-04-02T12:51:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах России

Общее количество заболевших - 3 548 человек
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах России.Новые случаи коронавируса выявлены в 29 регионах России.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 29 регионах России. По состоянию на 2 апреля, общее количество заболевших достигло 3 548 человек (это +771 за сутки).

Больше всего зараженных зафиксировали в Москве - 595 человек, сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. В Московской области это число увеличилось на 43 пациента, в Санкт-Петербурге - на 22.

13 новых случаев выявили в Нижегородской области, 11 - в Ленинградской, 10 - в Дагестане. По 7 инфицированных в Калининградской области и Пермском крае, в Ставропольском – 5, в Липецкой, Иркутской, Ростовской и Мурманской областях – по 4 новых заболевших.

3 – в Вологодской области, по два в Северной Осетии, Коми, ЯНАО, Марий Эл и Башкирии. 1 - в Адыгее, Алтайском крае и Белгородской области.

Напомним, в Красноярском крае 2 апреля диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у пяти человек. Всего у нас 25 случаев заболевания, четыре пациента выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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