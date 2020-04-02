2020-04-02T12:56:35+03:00
Экономика

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2019 году в соответствии с РСБУ

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Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
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Чистая прибыль Банка по итогам 2019 года составила 6,2 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд руб. за 2018 год.

Собственные средства (капитал) Банка увеличились на 12% с 49,5 млрд руб. до 55,3 млрд руб..

Значения нормативов достаточности капитала на 31.12.2019 выполняются с существенным запасом Н1.0 - 10,3%, Н1.1 - 9,5%, Н1.2 - 9,5%.

Стабильные результаты Банка за 2019 и предыдущие годы нашли свое отражение в рейтингах Банка: Fitch повысил рейтинг с «В+» до «ВВ-» (прогноз «Стабильный»), Standard & Poor's повысил рейтинг с «В-» до «В» (прогноз "Стабильный"), Moody`s повысил рейтинг с «В3» до «В2» (прогноз «Позитивный»). В феврале 2020 года НКР присвоил Банку рейтинг «ВВВ+» (прогноз «Стабильный»).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов.

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